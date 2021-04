Kako je v Velenju »obtičalo« 700 odmerkov

V Velenju je “obtičalo” 700 odmerkov cepiva AstraZenece. V vrsti čakajo kronični bolniki, ki so mlajši od 60 let in jih s tem cepivom niso smeli zaščititi, drugi zdravstveni domovi pa tega cepiva niso želeli prevzeti.