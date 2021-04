Drugi kibernetski napad na iranski jedrski obrat v Natanzu v osmih mesecih je prinesel ostre kljubovalne odzive Teherana, molk Washingtona, dvoumna izraelska sporočila in zaskrbljenost Evropske unije glede vpliva dogodkov na poskuse oživitve iranskega jedrskega dogovora. Porajajo se tudi vprašanja o tem, ali je Izrael za svoj domnevni napad, katerega izvedbe v skladu s svojo politiko strateške dvoumnosti ne priznava, predhodno obvestil ZDA. Obrambni minister ZDA Lloyd Austin, ki ga je novica o kibernetskem napadu na Natanz dohitela ob njegovem prihodu na dvodnevni obisk v Izraelu, razen zagotovila, da ZDA ostajajo zavezane izraelski varnosti, o dogajanju v šiitski islamski republiki ni črhnil niti besede.

Nejasna škoda napada

Kakšne so dejanske posledice kibernetskega napada za iranski jedrski program, ki je povzročil električni mrk v Natanzu in posledično tudi škodljivo zaustavitev jedrskih centrifug, ni znano. Dogajanje zamegljuje tudi zagotovilo iranskih oblasti, da so identificirale posameznika, ki naj bi bil odgovoren za električni mrk. V jedrskem obratu naj bi že včeraj vzpostavili zasilno električno napajanje, nekaj odsluženih jedrskih centrifug pa bo treba zamenjati. New York Times je sicer sklicujoč se na neimenovane ameriške in izraelske vire navajal, da naj bi se zaradi napada iranski jedrski program vrnil na točko pred devetimi meseci.

O teh navedbah so podvomili številni poznavalci, tudi Trita Parsi z ameriškega inštituta Quincy, ki je ocenil, da se takšnimi navedbami poskuša ZDA prepričati, naj se ne vrnejo k jedrskemu sporazumu, saj za to ni potrebe. Parsi meni, da nobena od operacij zoper iranski jedrski program ni bistveno spremenila njegovega razvoja.

Pred nadaljevanjem pogovorov na tehnični ravni o obnovitvi jedrskega dogovora na Dunaju je Iran včeraj pošiljal sporočila kljubovanja in tudi odločenosti, da ta zadnji napad ne bo zamajal njihove pripravljenosti, da z ZDA in drugimi stalnimi članicami varnostnega sveta dosežejo dogovor o vrnitvi k jedrskemu dogovoru. Čeprav so napad na Natanz v Teheranu označili za teroristično dejanje, zanj okrivili Izrael, zunanji minister Džavad Zarif pa je napovedal »maščevanje v različnih odtenkih«, je vendarle bilo ključno sporočilo, da se Iran zaradi napada ne bo umaknil iz pogovorov na Dunaju. Ti se bodo nadaljevali jutri.