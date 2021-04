Šola na daljavo: Na Nizozemskem težave, v Sloveniji študije še potekajo

Na Nizozemskem so ugotovili, da izobraževanje na daljavo učencem ne omogoča, da bi napredovali. Na slabšem so otroci iz družin z nižjo izobrazbo staršev. V Sloveniji strokovnjaki prav tako predvidevajo, da bodo zaradi šole na daljavo rezultati slabši. Več rezultatov študij na to temo bo znanih v prihodnjih mesecih.