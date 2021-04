Čez previs ne bi stopil živ krst – policist je

V nedeljo dopoldne so bili velenjski policisti obveščeni, da svojci pogrešajo 60-letnega občana, ki naj bi se odpravil proti cerkvi svetega Jakoba. Pri iskanju so jim pomagali tudi celjski prometni policisti in vodnika službenih psov. Ko je eden od njih moškega našel v globeli, mu je s kompresijsko obvezo zaustavil hudo krvavitev in mu s tem rešil življenje.