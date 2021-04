Ihan je za POP TV spomnil, da je Evropska agencija za zdravila pregledala dokumentacijo in da ni našla razloga, da bi zamejevali cepljenje s cepivom AstraZenece na določeno populacijo.

Pri strategiji cepljenja pa še naprej ostaja prioriteta prebivalstvo, starejše od 60 let. Kot je opozoril Ihan, je tveganje za državo namreč zelo veliko, glede na to, kako virus kroži.

Ihan je obenem poudaril, da je evropska akcija s presojanjem cepiva AstraZenece precej zaustavila cepljenje. V centralnem skladišču NIJZ je tako ostalo nerazdeljenih 16.600 odmerkov tega cepiva.

"Glede na to, da so vse starostne skupine pri tem stanju epidemije, kot ga imamo, izrazito ogrožene, bo treba pač v primeru, da cepivo ostaja, ponuditi cepljenje tistim, ki se želijo cepiti. Na ta način bodo tudi mlajši lahko prišli do cepljenja, če bo pač cepivo ostajalo," je dejal.

V tem in prihodnjem četrtletju se bo dobava cepiv povečala, predvsem Pfizerja, je za POP TV zagotovil nacionalni koordinator za logistični del množičnega cepljenja Jelko Kacin, prihaja pa tudi cepivo Janssena.

Po napovedih Kacina bo do konca četrtletja na voljo 250.000 odmerkov cepiva Janssen, tudi mesečna dobava cepiva podjetij Pfizer in BioNTech pa naj bi se v začetku poletja dvignila na praktično 300.000 na mesec. Po njegovih besedah naj bi bili tako do julija cepljeni vsi, ki bi si to želeli.