V Minneapolisu je že več tednov napeto zaradi sojenja nekdanjemu policistu Dereku Chauvinu, ki je lani maja s klečanjem na vratu zadušil temnopoltega Georgea Floyda. Potem ko so policisti ustrelili Wrighta, pa je prišlo do spopadov med protestniki in policijo. Guverner Tim Walz je celo aktiviral nacionalno gardo. Walz je pred tem tvitnil, da moli za družino ustreljenega, ko celotna država spet žaluje zaradi še enega življenja temnopoltega, ki ga je vzela policija.

Mati ustreljenega Katie Wright je protestnike pozvala, naj ne bodo nasilni, ker bo nasilje povzročilo samo to, da se bo govorilo o nasilju, ne pa o uboju njenega sina. Protestniki so napadli policijske avtomobile na kraju dogodka in potem šli še nad policijsko postajo mesta z okrog 30.000 prebivalci ter na policiste metali kamenje in druge predmete. Bilo je tudi nekaj ropanja trgovin, vendar pa se je stanje potem umirilo.

Wrightova je povedala, da jo je tik pred smrtjo klical sin in ji povedal, da ga zaustavlja policija. Potem je slišala prerivanje in zveza se je prekinila. Klicala je naprej in telefon je potem dvignila zaročenka ustreljenega, ki je bila v avtomobilu in jo obvestila, da so ji sina ubili.

Policija trdi, da so po preverjanju dokumentov ugotovili, da je Wrighta od junija lani iščejo, potem ko je v Minneapolisu mahal s pištolo in pobegnil pred policijo. Uvodoma naj bi ga spravili iz avtomobila, vendar jim je pobegnil nazaj v vozilo in skušal odpeljati, nakar ga je policistka ustrelila. Zaročenka trdi, da so ga ustrelili že zunaj, preden je prišel nazaj v avtomobil.

Podrobnosti bo ugotovila preiskava, vendar pa je dogodek že vplival na Chauvinovo sojenje. Njegovi odvetniki so od sodnika zahtevali, naj pošlje porotnike v izolacijo, ker bo to nasilje morda vplivalo na njihovo odločanje. Sodnik je zahtevo zavrnil in dejal, da bo porotnike poslal v izolacijo šele naslednji ponedeljek, ko se bodo začeli sklepni nagovori obrambe in tožilstva. Porotnikov prav tako ni hotel izprašati, ali se zavedajo novih nemirov po smrti Wrighta.

Trenutno Američane razburja tudi primer v Virginiji, kjer sta policista 5. decembra ustavila podporočnika kopenske vojske v uniformi in zahtevala, da izstopi iz avtomobila, nista pa mu dala pojasnila, zakaj sta ga ustavila. Caron Nazario, ki je mešane temnopolte in latinsko-ameriške rase, je, potem ko sta policista vozila za njim in prižgala sireno, zapeljal na dobro osvetljeno bencinsko črpalko z varnostnimi kamerami in ni hotel izstopiti iz avtomobila, dokler mu ne povesta, zakaj sta ga ustavila.

Naravnost jima je priznal, da ga je strah, policist Joe Gutierrez pa mu je zabrusil, da je prav, da ga je. Nazario je držal dvignjeni roki skozi okno svojega vozila, policista pa sta ga poškropila s solzivcem in zvlekla iz vozila ter vklenila. Kasneje sta ugotovila, da je z avtomobilom, ki ga je Nazario pravkar kupil in menda ni imel dovolj dobro vidne začasne registrske tablice, vse v redu.

Vojaku sta razložila, da ga bosta izpustila, če bo tiho in ne bo nikomur govoril o dogodku. A Nazario je pred kratkim vložil tožbo in zahteva milijon dolarjev odškodnine. Celotno dogajanje so posnele telesne kamere policistov, posnetki pa so prišli v javnost v nedeljo in policista Gutierreza so v ponedeljek odpustili iz službe. Guverner Virginije Ralph Northam pa je uvedel preiskavo.