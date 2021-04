Iznajdljivi poraženci epidemije

Koronavirus in vladni ukrepi so s skupnimi učinki skoraj dotolkli slovensko gostinstvo. O tem, katere in kakšne gostilne ter restavracije bodo preživele, smo pisali že ob koncu prvega vala, danes pa bomo preverili, kako so se različni ponudniki borili z epidemijo v drugem delu, od oktobra naprej.