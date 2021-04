Za dva mrtva na Dunajski ponovno slabih osem let

Janu Korošcu, ki je pred dobrima dvema letoma na Dunajski v Ljubljani do smrti zbil dva pešca, so tudi na drugem sojenju izrekli sedem let in osem mesecev zapora. Vozil je veliko prehitro, skozi rdečo luč, pod vplivom drog in psihoaktivnih snovi. V kritičnem času je bil neprišteven.