Koronakriza v športu pušča davek. Čeprav bo naslednja sezona v alpskem smučanju olimpijska, je pred njo končalo športno pot veliko tekmovalcev, ki so v zadnjih letih krojili alpski smučarski vrh. Nekateri med njimi so bili v tej sezoni odlično pripravljeni, toda v težkih časih preprosto ne najdejo več motivacije. Medtem ko se morajo mladi športniki sprijazniti, da zavoji na treningih niso več samoumevni, so številnim starejšim alpskim smučarjem covidni protokoli vzeli preveč energije. Zato bodo raje olimpijske igre spremljali po televiziji, kakšen med njimi pa bo tudi strokovni komentator.

V Kranjski Gori nova francoska alpska smučarska pravljica Julien Lizeroux in Jean Baptiste Grange, ki sta po koncu zadnje sezone postavila smuči v kot, sta bila tvorca številnih francoskih uspehov. Grange je blestel predvsem na svetovnih prvenstvih, saj je leta 2011 v Garmisch-Partenkirchnu in 2015 v Beaver Creeku v svoji paradni disciplini slalomu premagal vso konkurenco, leta 2007 pa je bil v Areju tretji. V sezoni 2008/09 je osvojil tudi slalomski kristalni globus. Številne uspehe si je delil z Lizerouxom, nosilcem dveh srebrnih kolajn na svetovnih prvenstvih ter trikratnim zmagovalcem slalomskih tekem svetovnega pokala. Lizeroux in Grange sta francosko zgodovino spisala tudi leta 2009, ko sta na slalomu v Kitzbühelu dosegla dvojno zmago. Francozi so tedaj dvojno zmago dočakali po 38 letih. Na naslednjo so čakali sicer dolgo, a precej manj let. Popoln francoski dan je 14. marca letos v Kranjski Gori na jubilejnem 60. Pokalu Vitranc uspel Clementu Noëlu in Victorju Muffat-Jeandetu. Noël, Muffat-Jeandet in predvsem skupni zmagovalec svetovnega pokala v minuli zimi Alexis Pinturault skrbijo za konstantnost francoskih uspehov, ob katerih bo lažje pogrešati šampiona, kakršna sta bila Jean Baptiste Grange in Julien Lizeroux.

Bremovo zanimajo druge radosti Avstrijci bodo po 14 sezonah v olimpijski sezoni ostali brez Eve Marie Brem, ki je svoje najlepše trenutke v karieri dosegla v sezoni 2015/16, ko je osvojila veleslalomski kristalni globus. Avstrijka v zadnjih sezonah ni več dosegla stare slave, saj se ni pobrala po operacijah kolen. »Prišla sem do položaja, v katerem se želim soočiti z novimi in nepoznanimi izzivi. Štirinajst sezon sem vztrajala v svetovnem pokalu, najtežja pa je bila prav zadnja sezona. Zato sem se tudi odločila, da ne grem še enkrat čez ves pripravljalni del, temveč se posvetim drugim radostim,« je sporočila 33-letna Eva Maria Brem. Izmed Avstrijk je kariero zaključila tudi Bernadette Schild, sestra slovite Marlies Schild, a je svojo odločitev sporočila že ob koncu minule zime. Američani sporočajo, da v hitrih disciplinah ne bo več tekmovala Laurenne Ross, sicer vselej zelo dostopna in polna energije, za katero je več let skrbel tudi slovenski serviser Aleš Sopotnik. Eden najboljših veleslalomistov vseh časov Ted Ligety je svojo odločitev sporočil že pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo. Smuči sta v kot postavili tudi 35-letna Američanka Resi Stiegler in Nemka Michaela Wenig, ki se sicer na tekmah svetovnega pokala nikdar ni uvrstila na zmagovalni oder. Največ medijske pozornosti po sezoni je namenjene Petri Vlhovi. Slovakinja je namreč prejšnji teden sporočila, da prekinja sodelovanje z Liviem Magonijem, s katerim je osvojila veliki kristalni globus. »V petih letih sodelovanja sem se od Livia veliko naučila. Skupaj sva uresničila tudi največji cilj – osvojitev velikega kristalnega globusa,« je potem, ko se je medijsko umirila, sporočila Petra Vlhova. Italijanski strokovnjak in slovaška zvezdnica sta si namreč sprva številne očitke sporočala prek medijev. »Vse izkušnje, ki sem si jih pridobil v karieri, sem v zadnjih letih vložil v Petro. Oproščam se za marsikatero napako, a je bilo pravilnih odločitev precej več,« sporoča Livio Magoni.