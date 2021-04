Potem ko so klonili na tekmi proti Budućnosti na prestavljeni tekmi 18. kroga lige ABA, so bili košarkarji Cedevite Olimpije pred obračunom 25. kroga z Mornarjem postavljeni pred dejstvo. Zmaga bi jim na široko odprla vrata končnice, medtem ko bi v primeru poraza za to potrebovali pravi čudež. Okoliščine Ljubljančanom niso šle na roko, saj so bili pred gostovanjem v Podgorici zaradi težav s koronavirusom na nekoliko daljšem premoru, hkrati pa Mornarja v Baru še nikdar niso ugnali. A ko je bilo najbolj treba, so se zmaji zbrali, prikazali eno boljših letošnjih predstav in prestali zrelostni izpit. Vodili so praktično celoten obračun in na koncu slavili zmago z 81:71 (23:20, 44:40, 64:58, Perry 21, Jones 19, Brown 17; Whitehead 24), kar pomeni, da so v primeru enakega razmerja zmag in porazov pred Mornarjem, ki je bil v Ljubljani boljši za pet točk. Moštvo trenerja Jurice Golemca zdaj čakata obračuna z evroligaško Crveno zvezdo (prvi že v sredo v Beogradu), nato pa še obračuna s Cibono in Mego, ki utegneta biti odločilna za polfinale.

Golemac je pred tekmo v dvorani Topolica poudaril, da bo ključna za uspeh obramba. Njegovi košarkarji so sporočilo dobro razumeli, saj so bili od samega začetka agresivni in pozorni pri skoku. Na drugi strani igrišča jih je krasila preudarnost, saj Ljubljančani niso pretiravali z meti za tri točke. Nasprotnika so napadali raznovrstno in bili pri tem sila uspešni. Prednjačila je ameriška trojica Kendrick Perry, Jarrod Jones, Rion Brown, ki je dosegla 57 od 81 točk Olimpije. Pri Mornarju je bil razpoložen zgolj Isaiah Whitehead, ki je dosegel 24 točk, ob njem pa je dvomestno število točk (11) zbral le še Jacob Pullen, ki se mu je poznala daljša odsotnost zaradi poškodbe. Tekmo je v zadnji četrtini z dvema izredno pomembnima trojkama prelomil Perry, gostitelji pa niso več našli ne moči ne prave želje, da bi tekmo morebiti pripeljali v napeto končnico.

»Tokrat smo resnično pustili srce na igrišču, kot velikokrat rečemo v športu. Bili smo odlični predvsem v obrambi, saj smo nasprotnika, ki je izjemno napadalno moštvo, na njegovem parketu ustavili pri 71 točkah. To ni majhna stvar. Ves čas smo bili osredotočeni, fizično nepopustljivi in energijsko na visoki ravni, zato smo zasluženo zmagali. Do konca rednega dela nas zdaj čakajo še štiri tekme. Ničesar ne želimo prepustiti naključju, zato se bomo dobro pripravili in poskušali dobiti prav vsako,« je povedal Jurica Golemac. »Potrebovali smo povratek na zmagovalna pota sredi niza zahtevnih gostovanj. Naše delo še ni zaključeno, pred nami je že nova pomembna tekma proti Crveni zvezdi. Želimo si uvrstitve med najboljša štiri moštva,« pa je dodal eden izmed junakov današnje zmage Rion Brown.