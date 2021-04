Po dobrih preteklih odzivih in izraženi želji po nadaljevanju Planinska zveza Slovenije oziroma njen odbor Planinstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami (Pin/OPP) tudi letos sledi svojemu poslanstvu omogočiti enakost planincev in dostopnost gora za vse. Uspešnim akcijam, kot so Gibalno ovirani gore osvajajo, Gluhi strežejo v planinskih kočah, Slepi in slabovidni osvajajo vrhove ter Slepi/slabovidni planinci po Slovenski planinski poti, so letos dodali še akcijo Skupaj v hribe – Nevrorazlični AMA ter si zamislili spletni prikaz planinskih poti za invalide in osebe s posebnimi potrebami.

Inkluzija v hribih in gorah

Najodmevnejša je bila akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK), ko so gluhi in naglušni stregli v kar 35 kočah, v letošnji načrt pa so dodali še 11 koč. »Če vštejemo še načrt letošnjega leta, za katerega upamo, da ga bomo uspešno izpeljali kljub trenutnim razmeram, bo skupno število koč naraslo na 46. Akcija GSPK stopa v četrto leto in lahko že povemo, da je tradicionalna. Z akcijo pišemo zgodovino s primeri dobre prakse vključenosti,« je povedal Jurček Nowakk, vodja odbora Pin/OPP. Z geslom akcije »bodimo inkluzivni« tkejo pomen inkluzije v hribih in gorah, ki se širi tudi v dolino. V akciji sodelujejo gluhi, naglušni in slišeči prostovoljci. »Letošnja novost so nove koče, v delovni skupini imamo dva nova člana, akciji pa se bodo priključili tudi novi prostovoljci. Njihovo usposabljanje je potekalo na daljavo. Vse koče so združene še z drugimi aktivnostmi odbora in delovnih skupin, popestrena je ponudba, poudarjena je inkluzija, druženje z invalidi in osebami s posebnimi potrebami.«

Ob svetovnem dnevu zavedanja o avtizmu, 2. aprilu, je odbor letos pripravil novost, akcijo Skupaj v hribe – Nevrorazlični AMA. AMA je kratica, ki združuje osebe z avtizmom, motnjami v duševnem razvoju in ADHD (motnjami aktivnosti in pozornosti). Tudi tokratna akcija ne ukaluplja, temveč posameznikom dopušča, da so vključeni v skupino in na svoj način ter s svojim tempom dosežejo cilj. Po besedah Marjete Čič, namestnice vodje odbora Pin/OPP, bodo poskrbeli za inkluzivno, zabavno in varno pot do cilja. »Na poti do vrha bodo prisotni prostovoljci, ki bodo na voljo za pogovor, usmerjanje, povezovanje in podporo. Na cilju pa bo poskrbljeno za zabaven in raznolik program,« je še povedala Marjeta Čič. Letos so se namenili pripraviti tudi spletni prikaz planinskih poti, dostopnih invalidom in osebam s posebnimi potrebami, s katerim se jim bodo odprle nove možnosti socialnega vključevanja in bolj samostojnega gibanja v naravi, hribih.