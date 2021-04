Mediji v BiH so danes tudi poročali, da je član predsedstva BiH Željko Komšić za tiskovno agencijo Fena potrdil, da je slovenski predsednik Borut Pahor med marčevskim obiskom v Sarajevu dejal, da so v Evropi vse pogostejši glasovi, da je treba dokončati razpad Jugoslavije. Med drugim naj bi tudi vprašal, če »se v BiH lahko mirno razidejo?«

V uradu slovenskega predsednika republike so danes ob tem poudarili, da Pahor »redno svari pred idejami o razdružitvi BiH in ponovnem risanju meja na Zahodnem Balkanu« in da je »v tem kontekstu zaradi zaskrbljenosti pred temi idejami o tem vprašal svoje sogovornike, vse tri člane predsedstva BiH, ko je v začetku marca obiskal Sarajevo«.

Nove meje na Balkanu? Portal politicki.ba pa je poročal, da je premier Janša EU poslal non paper, v katerem naj bi kot temo slovenskega predsedovanja Svetu EU navedel »dokončanje razpada Jugoslavije«. Ta neformalni dokument naj bi govoril o spremembi meja na Zahodnem Balkanu, med drugim o odcepitvi Republike srbske od BiH, pa tudi spremembah meja Črne gore, Severne Makedonije in Albanije. Več medijev v BiH, tudi klix.ba, je nato danes poročalo, da je na poziv člana predsedstva BiH Komšića na predsedstvo BiH danes prišla slovenska veleposlanica Zorica Bukinac, ki naj bi se uradno izjasnila o tem neuradnem dokumentu. Portal politicki.ba je poročal, da je Janša omenjeni non paper konec februarja ali v začetku marca predal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu. Več virov v Ljubljani in Bruslju je za politicki.ba potrdilo, da so v uradu Michela Janši odgovorili, da so ga vzeli na znanje.

Janša non paper zanikal Janša je danes na Twitterju zanikal obstoj non paperja. Zapisal je, da se je z Michelom nazadnje srečal lani in da bi mu težko februarja ali marca letos karkoli fizično predal, kot piše omenjeni »obskurni splet«. Izpostavil je, da Slovenija »resno išče rešitve za razvoj regije in EU perspektivo držav Zahodnega Balkana, s takimi zapisi pa se ravno ta cilj skuša onemogočiti«. V medijih v BiH odmeva tudi izjava Komšića o pogovorih predsednika Pahorja v Sarajevu. Komšić je dejal, da sta z bošnjaškim članom predsedstva Šefikom Džaferovićem Pahorju dejala, da mirna razdružitev ni mogoča, srbski član predsedstva Milorad Dodik pa je bil nasprotnega mnenja, poroča portal klix.ba. V uradu slovenskega predsednika republike so glede pogovora danes poudarili, da je predsednik Pahor »zagovornik BiH, njene ozemeljske celovitosti, evropske perspektive in mirnega razvoja, kar vedno dosledno poudarja«. Pahor želi, da bi BiH čim hitreje postala del EU ter dosledno poudarja pomen geopolitičnega pristopa k širitvi unije.