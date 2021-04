Policist je pri pregledovanju gozdne poti na vzpetini proti cerkvi Sv. Jakoba zaznal zdrs s poti v previsno steno in v prepadu opazil negibnega moškega. Policist, tudi športni plezalec, se je po steni spustil do moškega in videl, da gre za pogrešanega, ki je bil v izjemno slabem stanju. Zaradi večje rane na zapestju je namreč izgubil mnogo krvi.

Policist je nemudoma slekel del svoje uniforme in s pomočjo palice rano obvezal ter tako preprečil nadaljnjo izgubo krvi. Moškemu je preverjal srčni utrip, ki je bil izjemno šibak in ga s pogovorom ohranjal pri zavesti do prihoda reševalcev.

Reševalca in policista sta poškodovanega po težko dostopnem terenu odnesla najprej do gasilcev, nato pa so ga s skupnimi močmi odnesli do reševalnega vozila.

Glede na to, da je 60-letnik izgubil veliko krvi, mu je policist s srčnim, požrtvovalnim in hrabrim dejanjem ter s strokovnim nudenjem pomoči rešil življenje, so še zapisali na upravi.