Garderobna soba nam omogoča, da so oblačila shranjena v funkcionalnem redu. Razporeditev v omarah si prilagodimo glede na naš način shranjevanja oblačil. Umestimo lahko garderobne palice za obešanje oblačil in predale, za shranjevanje pletenin izvlečne police … Slednje nam omogočajo boljšo preglednost zloženih oblačil in perila. Prostor maksimalno izkoristimo in običajno omarni elementi segajo do stropne višine. Standardna globina omar je 60 cm.

Osvetljenost garderobne sobe je zelo pomembna. Ob večjih okenskih odprtinah nam je v pomoč naravna svetloba, ob večernih urah pa so nam v pomoč umeščene svetilke po stropni površini s kar precejšnjo svetilnostjo. Dobra osvetljenost prostora nam omogoča dobro barvno ločevanje oblačil – predvsem med črnimi in temno modrimi odtenki. Barva pohištvenih elementov je običajno svetlih barv in tudi v notranje dele lahko umestimo svetilke.

Na talno površino položimo prijetno tekstilno oblogo, da dotik z bosim stopalom ni neprijeten, ali pa umestimo talno gretje. V sredinski del postavimo sedalno površino – oblazinjeno klop. Seveda pa prostor potrebuje tudi večjo ogledalno površino.

Garderobne sobe so nam v pomoč pri urejenem in funkcionalnem bivanju ter kakovostnem shranjevanju oblačil, kar je tudi njihov namen. Obenem pa pomagajo pri varčnem vedenju ob večletni uporabi ter zavedanju o ohranjevanju našega planeta.

Vesna Čas, študentka 2. letnika, smer notranja oprema, Fakulteta za dizajn, Ljubljana