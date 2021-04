Po drugi strani pa se nekaj podobnega dogaja tudi v tleh, kjer voda počasi prodira v gradbene elemente in jih uničuje. Razlika med materialom na površju, ki ni zaščiten pred padavinami, in materialom pod površino tal ali pri posebnih izvedbah (ravne strehe, balkoni, terase …) pa je, da je ta proces nekoliko počasnejši, vseeno pa poteka in hiša začne dobesedno gniti »pri koreninah«. In tudi zato je hidroizolacija eden temeljnih gradbenih elementov.

S hidroizolacijo je treba zaščititi vse dele stavbe, kjer bi lahko prišlo do vdora vlage. Najpomembnejša je zaščita temeljev in temeljne plošče, vseh sten pod gladino zemlje, prav tako ravnih streh in balkonov ter teras. A naj vas kar na začetku opozorimo. Še tako kakovosten material ob slabem in malomarnem polaganju ne bo v popolnosti zagotavljal neprepustnosti. Seveda je izbira hidroizolacije zelo odvisna od tega, na katerem delu stavbe jo polagamo, prav tako so pomembna tla, denimo v primeru talne vode. Samo kot primer: v Ljubljani je v Trnovem eminenten kompleks Trnovska vrata, ki ima tudi garaže v podzemlju. V njih so imeli prave vrelce vode, vzrok pa je bil slaba kakovost izvedbe hidroizolacije. Pogoste napake pri polaganju so slabo izvedeni spoji, najpogostejša napaka pa je nepravilno izveden spoj vertikalne in horizontalne hidroizolacije.

Vrste hidroizolacij

Za hidroizolacijo se je v preteklosti v glavnem uporabljalo samo bitumenske hidroizolacije, na katere še danes prisegajo številni dobri mojstri. Glede na namen in kraj vgradnje jih delimo na premazne in hidroizolacijske materiale v trakovih različnih širin. Ti so lahko bitumenski, PVC ali EPDM, njihova prednost je hitrost polaganja na ravnih površinah, je pa z njimi težje zaščititi detajle. Premazi temeljijo na cementu in polimeru, namažemo jih na površino. Večinoma se za hidroizolacijo uporablja bitumenske, bentonitne in polimercementne materiale, sintetične materiale, kot sta PVC in EPDM, ali materiale v tekočem stanju, kot je poliuretanski ali epoksi. Material mora biti kakovosten, saj se nekaj prihranjenih evrov lahko zelo maščuje.

Bitumen je zmes ogljikovodikovih spojin, ki nastane iz nafte in je podobna katranu. Uporabljali so ga že stari Sumerci, Egipčani in Rimljani. Bentonit v finem prahu se uporablja za bistrenje in stabilizacijsko absorpcijo beljakovin v moštu in vinu, bentonitna hidroizolacija pa je namenjena najtežjim pogojem. To je kompozit, sestavljen iz bentonitnega granulata in dveh plasti geotekstila – tkanega na zgornji strani in netkanega na spodnji strani. Uporablja se ga za hidroizolacijo tunelov, zgradb ali zemeljskih objektov (zadrževalniki vode, deponije …). Pomembno pa je, da je po vgradnji vedno pod obtežbo (temeljna plošča, pravilen zasip sten – kakovosten material in pravilno ter zadostno kompaktiranje …), da ne pride do neenakomernega posedka zemljine. Preprečiti moramo nabrekanje bentonita v prazen prostor, saj lahko sicer pride do razslojevanja membrane. Poliuretan je prilagodljiv in odporen material, na objekt pa se nanaša tekočega. Hidroizolacija iz poliuretanskega premaza je razširjena zato, ker je brezšivna, zaradi česar nima šibkih členov na svoji površini in jo z lahkoto nanesemo tudi na mesta, kot so različni robovi. Sintetični material, kot je PVC za hidroizolacijo, uporabljamo kot folijo, ki jo pritrdimo mehansko z varjenjem, kar pa pomeni, da je bolj verjetna napaka pri izvedbi. Podobno je pri hidroizolaciji iz gumi podobnega sintetičnega materiala EPDM, njegova posebnost so vodoodporne membrane. Polimerno-cementna hidroizolacija je mešanica cementa in polimera, ki jo nanašamo podobno kot cement na tla ali stene. Lahko z gladilko, celo čopičem in brizgalko, uporablja pa se jo lahko za hidroizolacijo vkopanih sten in tal, novih in obstoječih stavb, tudi kot hidroizolacijo pred notranjim tlakom vode v konstrukcije rezervoarjev za servisno ali odpadno vodo ter druge namene. Za hidroizolacijo tal, predvsem večjih površin, uporabljamo tudi epoksi talne premaze, ki jih nanesemo na beton. Posebej primeren pa je za velike mehanske obremenitve, saj temeljno obremenitev prevzema podlaga, premaz pa le ščiti beton. Epoksidni tlaki pa so primerni za uporabo v prostorih, kjer ni velikih obremenitev.