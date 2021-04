AFD za izstop iz Evropske unije

Na kongresu stranke AFD (Alternativa za Nemčijo) pretekli konec tedna še niso imenovali glavnega kandidata za parlamentarne volitve, so pa delegati kljub nasprotovanju sopredsednika stranke Jörga Meuthena izglasovali in v program stranke zapisali izstop Nemčije iz Evropske unije ter ustanovitev nove gospodarske in interesne skupnosti. To kaže na to, da je stranka notranje globoko razcepljena, na drugi strani pa je zaradi svojega skrajnega krila pod budnim očesom zveznega urada za zaščito ustavne ureditve.