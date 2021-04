Brazilski vrhovni sodnik Luis Roberto Barroso je v četrtek naložil zveznemu senatu, da sestavi parlamentarno komisijo za preiskovanje ukrepov zvezne vlade proti širjenju pandemije in opustitve dolžnega ravnanja ter odgovornosti za zaostrovanje zdravstvene krize v zvezni državi Amazonas zaradi primanjkovanja medicinskega kisika za hospitalizirane bolnike. Ta zahteva je bila podana na podlagi vloženih tožb 32 od 81 senatorjev na vrhovno sodišče, potem ko je njihovo zakonito zahtevo zavrnil predsednik zgornjega doma Rodrigo Pacheco. Barroso je sodno odločitev pojasnil z besedami: »Pomembno je poudariti, tako kot trdijo tožniki, da je zdravstvena kriza v najslabši fazi, saj podira obžalovanja vredne rekorde dnevnih primerov smrti in okužb.«

Nicolelis pravi, da je pandemija v Braziliji ušla izpod nadzora, tisoče obupanih čaka na sprejem v enote za intenzivno terapijo, a je čedalje več takih, ki jim to ne uspe, ker prej umrejo. O primanjkovanju medicinskega kisika na oddelkih za intenzivno nego je minuli teden poročalo več kot tisoč občin v različnih zveznih državah. Zaradi tega je v mestu Manaos pred kratkim umrlo stotine pacientov. Po poročanju brazilskih medijev v nekaterih krajih primanjkuje tudi zaščitne opreme za zdravstveno osebje. V 17 zveznih državah je trenutno zasedenih že več kot 90 odstotkov postelj za intenzivno nego, v šestih zveznih državah in v glavnem mestu Brasilia pa pacientov sploh ne morejo več sprejeti.

V četrtek so v 24 urah našteli 89.000 novih primerov okužb in 4249 smrti zaradi covida-19, kar pomeni, da je Brazilija »trenutno država z največjim številom smrtnih žrtev na svetu«, pravi epidemiolog Claudio Maierovitch iz fundacije za znanstvene raziskave Fiokruz. Do petka je umrlo 351.334 oseb, okuženih pa je 13,4 milijona, samo v marcu je umrlo nekaj več kot 66.000 ljudi. »April bo najbolj dramatičen mesec glede pandemije, saj bomo dosegli številko pet tisoč mrtvih na dan,« ocenjuje brazilski profesor na ameriški univerzi in znanstvenik Duke Miguel Nicolelis . Tako kot mnogi drugi strokovnjaki meni, da je dejansko število okuženih in smrti zaradi covida-19 precej večje od uradne statistike, saj jih veliko niti ne pride do bolnišnic.

Menijo, da je znorel

Epidemiologi zahtevajo razglasitev najstrožjih omejitev oziroma zaprtja javnega življenja, saj drugače ne bo mogoče ustaviti širjenja okužb. Doktor Dimas Covas, direktor inštituta Butantan, ki je začel proizvodnjo kitajskega cepiva sinovac biotech v Braziliji, pravi, da je cepivo le dodatno sredstvo za ustavitev epidemije in da je treba vseeno drastično zmanjšati širjenje okužb. V Braziliji zdaj cepijo okoli 300.000 oseb na dan, morali pa bi jih milijon.

Večina od 26 guvernerjev zveznih držav in županov si je prizadevala na svojo roko uvesti določene omejitve, ki jih dovoljuje zakonodaja, in zadržati ljudi doma celo z razglasitvijo prazničnih dni, a pri tem niso bili uspešni, saj se je predsednik države Bolsanaro nanje nemudoma odzval rekoč, da gre za »nesprejemljive ukrepe«, naperjene »proti pravici do svobodnega gibanja in proti gospodarstvu«.

Bolsonaro ljudi prepričuje, da lahko pandemijo ustavijo preventivna zdravila v »covid paketu«, ki jih priporoča on kot nekdanji vojaški poveljnik in inštruktor padalstva. V tem paketu zdravil sta klorokin oziroma hidroksiklorokin, oba se uporabljata proti malariji, in ivermectin, ki se predpisuje proti zajedalcem, kar je po oceni zdravstvene stroke nedopustno in nesprejemljivo. Bolsonaru ugovarjajo tudi mnogi brazilski politiki z različnimi ideološkimi pogledi in menijo, da je znorel. Številni mednarodni strokovnjaki, med njimi Američan Anthony Fauci, pozivajo Brazilijo k čim prejšnji uvedbi strogega enomesečnega zaprtja javnega življenja, da se ne bi razvili še drugi sevi, ki bi otežili cepljenje in ogrozili ne le brazilsko prebivalstvo, temveč tudi preostali svet.