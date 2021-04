Junaki

Vlada nas tudi včeraj ni pustila na cedilu z informacijo o tem, kaj se je dogajalo prelomnega leta 1991. Stalni sodelavec vlade in njene Nova24TV Jurij Pavel Emeršič se je tako spomnil, da je na včerajšnji dan leta 1991 Lojze Peterle podvomil o uspehu prizadevanja predsednika zvezne vlade Anteja Markovića za ohranitev Jugoslavije in da se je zveza združenj borcev medtem pripravljala na praznovanje 50. obletnice ustanovitve Protiimperialistične fronte in se za zavarovanje »pridobitev revolucije« zatekla tudi po pomoč v tujino. Po tem ključu bomo tam 25. junija izvedeli, da so Janez Janša, Igor Bavčar, Jelko Kacin in morda še kdo izbojevali našo samostojnost tako rekoč goloroki ob aktivnem uporu domačih levičarjev.