Namesto delavcev, ki pridejo delat, so danes ljudje, s katerimi soustvarjamo, promotorji znamke in identitete podjetja. Britanska dobrodelna organizacija Alzheimer's Society je pred časom svojih 2500 zaposlenih in 9000 prostovoljcev preoblikovala v predane, učinkovite ambasadorje blagovnih znamk. Ambiciozen podvig je spremljal uvedbo nove blagovne znamke, petletnega strateškega poslovnega načrta in novega sklopa organizacijskih vrednot in vedenj. Interni video je pomagal utemeljiti spremembe, Alzheimerjevo združenje pa je med drugim zagotovilo usposabljanje za javno nastopanje – da so lahko zaposleni samozavestno govorili o svojem delu.

Čustvena povezava s podjetjem in izdelki

Čeprav vodstvo prepoznava potrebo po obveščanju ljudi o strategiji in usmeritvah podjetja, jih pogosto »zmanjka« pri razumevanju potrebe po prepričanju zaposlenih o moči znamke – to jemljejo kot danost. V podobno past se lahko ujamejo osebe, zadolžene za interno komuniciranje. Informacije zaposlenim posredujejo v obliki novic, biltenov itn., a te niso namenjene razumevanju edinstvenosti blagovne znamke podjetja ali znamke delodajalca.

Zakaj je interni marketing tako pomemben? Prvič, ker je to najboljši način, da zaposlenim pomagate vzpostaviti močno čustveno povezavo s proizvodi in storitvami, ki jih prodajate. Brez te povezave bodo zaposleni verjetno spodkopali pričakovanja, ki jih obljublja vaše podjetje. V nekaterih primerih je to zato, ker preprosto ne razumejo, kaj ste obljubili javnosti, zato na koncu delajo drugače od obljube. V drugih primerih morda dejansko ne verjamejo v blagovno znamko in se do podjetja počutijo nevezano. Ljudje so – ko skrbijo za blagovno znamko in verjamejo vanjo – bolj motivirani in njihova zvestoba podjetju se povečuje. Zaposleni so enotni in navdihnjeni s skupnim občutkom za poslanstvo in identiteto. In tako postanejo magnet tudi za nove potencialne sodelavce.