Ekipa podjetja Labelprofi je od leta 1994, ko je kot majhen studio za grafično oblikovanje in pripravo za tisk vstopilo v poslovni svet, ustvarila pravo podjetniško zgodbo o uspehu. Z znanjem in izkušnjami so pred desetimi leti kot prvi v Sloveniji začeli proizvodnjo etiket s klasično in digitalno tehnologijo za male in srednje serije. Na trgih osrednje in zahodne Evrope nastopajo kot vodilni ponudnik celovitih tovrstnih rešitev z več kot tisoč kupci iz različnih industrijskih panog. Konec leta 2019 so se usmerili še v izdelavo digitalno potiskane fleksibilne embalaže, ki danes velja za eno najhitreje rastočih embalažnih panog z izredno visoko dodano vrednostjo.

Najkakovostnejše storitve in kratki dobavni roki

»Poleg tega, da imamo najmodernejšo in najkakovostnejšo tehnološko opremo ter programsko podporo na najvišji možni ravni, je naša velika prednost interna organizacija, ki omogoča ponudbo najkakovostnejših storitev in kratke dobavne roke. To je tisto, kar nas ločuje od konkurence in omogoča tako rast,« poudari komercialni direktor podjetja Aleš Golob. »To v praksi pomeni, da smo sposobni etikete v Nemčijo hitreje dobaviti kot nemški tiskar. In to nam daje tisto ključno prednost in posledično dodano vrednost, da lahko kupcem zaračunamo ne samo produkt, ampak tudi storitev. Produkt je za odtenek dražji, ker nudimo boljšo storitev, in kupci so to pripravljeni plačati. Kakovost danes ni več vprašanje, kar pa smo mi dodali v naš poslovni model, sta fleksibilnost in odzivnost. Ko govorimo o fleksibilni embalaži, so dobavni roki v tem delu Evrope šest tednov na izdelek, mi pa smo jo z našim načinom dela in tehnologijo sposobni narediti v treh ali petih dneh – in to je tisto, kar nas loči od konkurence.«

Uspešnost podjetja podkrepijo lanskoletni poslovni rezultati – 5,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo v višini 1,56 milijona evrov in dobrega pol milijona evrov čistega dobička. Labelprofi, ki je od nedavnega v večinski lasti poljskega podjetja z verigo evropskih tiskarn, tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta beleži visoko rast. Kot pove Aleš Golob, sprememba lastništva še nima bistvenega vpliva na poslovanje. »Malo se nam pozna pri stroških vhodnih materialov, ker smo zdaj pridruženi večji skupini, ki dosega boljše nabavne cene. Veliko novih poslov pa nam v dobrih treh mesecih naš večinski lastnik še ni prinesel. Računamo, da bomo zaradi strateškega partnerja dobili dostop do več kupcev in boljših vhodnih materialov, vendar bo to šlo postopno, saj v kratkem času še nismo mogli narediti velikega preskoka.«