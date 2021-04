Kia EV6

Na trg električnih vozil odločneje – že doslej je sicer imela, tudi pri nas, na voljo nekaj avtomobilov – vstopa tudi Kia, ki je predstavila avtomobil z imenom EV6. Gre za prvi namenski povsem električni avto, ki ga je Kia izdelala na povsem novi električni globalni modularni platformi (E-GMP) in predstavlja prvi del Kiinega prehoda v novo ero elektrifikacije pod novim sloganom znamke “Movement that inspires” (v prevodu: Gibanje, ki navdihuje). Prav tako predstavlja začetek srednjeročne in dolgoročne strategije za baterijska električna vozila, priključno hibridna in hibridna vozila, ki bodo do leta 2030 predstavljala 40 odstotkov Kiine celotne prodaje, z letno prodajo 1,6 milijona okolju prijaznejših vozil. Kot del tega cilja namerava Kia do leta 2030 povečati prodajo povsem električnih vozil na 880.000 enot ter tako postati globalno največji prodajalec tovrstnih vozil. EV6 je prvi od skupno 11 Kiinih novih električnih modelov, ki jih nameravajo predstaviti do leta 2026 – sedem jih bo izdelanih na platformi E-GMP, štirje pa na osnovi obstoječih modelov.