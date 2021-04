Valencia ali Zenit St. Peterburg? To je še edino odprto vprašanje v zvezi s potniki v četrtfinale košarkarske evrolige za sezono 2020/21. Redni del precej kaotične sezone, polne prestavljanja tekem zaradi znanih težav z epidemijo, sezone, v kateri je bolj kot v kateri koli doslej vlogo odigral tudi faktor sreče, saj trenerji nikdar niso vedeli, kdaj bodo primorani tekme odigrati z zdesetkanim moštvom, je namreč večina od 18 klubov že zaključila. Tako tudi Valencia slovenskega košarkarja Klemna Prepeliča, ki z Zenitom o zadnjem potniku v četrtfinale torej ne bo obračunala na medsebojni tekmi, temveč bo stiskala pesti, da bi rusko moštvo danes presenetil že odpisani Panathinaikos.

Če namreč na zaostali tekmi 6. kroga nocoj pred domačimi gledalci (da, ti so v Rusiji na tekmah lahko prisotni v kar velikem številu) Zenit zmaga, si bo s tem zagotovil zadnjo vstopnico za četrtfinale, če bi v nasprotju s pričakovanji uspelo nemotiviranim Atenčanom, ki jih nato v sredo čaka še ena tekma za »čast in slavo« v Moskvi proti CSKA, pa bi v izločilne boje napredovala Valencia. V vsakem primeru pa nihče od omenjenih višje od osmega mesta ne more, kar pomeni, da ga v četrtfinalu, v katerem bodo igrali na tri zmage in ki se začne v torek, 20. aprila, čaka dvoboj s prvouvrščenim klubom rednega dela Barcelono.

Vrnitev Pauja Gasola Čeprav je katalonski ponos na prvem mestu preživel večino rednega dela (22 krogov, od tega 14 zadnjih), ta slike glede favoritov ni pretirano izkristaliziral. Če denimo Zenit danes premaga Panathinaikos, bo razlika med prvim in osmim moštvom vsega štiri zmage, kar priča o izjemni izenačenosti pri vrhu. Tako je tudi nemogoče izpostaviti favorite, saj večinoma prazne tribune v večji meri izničijo prednost domačega igrišča. Je pa Barcelona vseeno poskrbela za eno najodmevnejših potez, ko se je pred kratkim k njej vrnil superzvezdnik Pau Gasol. »Izredno sem vesel, da je nazaj. To je izjemna novica za naš klub, že takoj smo lahko videli, da še vedno lahko igra na najvišji ravni. Redni del sezone smo že pozabili, zdaj se moramo pripraviti na izločilne boje evrolige, ki je za naš klub izjemnega pomena,« je po zadnjem krogu in porazu proti Bayernu povedal trener Barcelone Šarunas Jasikevičius. Prav Bayern je pod vodstvom Andree Trinchierija, tudi s prispevkom slovenskega košarkarja Žana Marka Šiška, eno prijetnejših presenečenj sezone, saj se je prvič v zgodovini kluba uvrstil v četrtfinale. Ko omenjamo trenerje, pa seveda ne moremo niti mimo »zlatega« slovenskega selektorja Igorja Kokoškova, ki je s Fenerbahčejem (njegov pomočnik je tudi še en nekdanji slovenski selektor Rado Trifunović) sezono začel zelo slabo, ko se je moštvo sestavilo in so se vrnili vsi nosilci, pa je začelo kazati izjemne predstave in na zadnjih 19 tekmah doseglo 15 zmag, vmes tudi deset v nizu, ter zasedlo sedmo mesto.