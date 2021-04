Življenje v znamenitih stavbah: Zoisova palača - Imeniten zgodovinski kontekst stanovanja

Zoisova hiša na Bregu 22, ki je bila v času Žige Zoisa osrednje ljubljansko kulturno in znanstveno srečališče, je na svojem mestu obstala vse do danes. Od razsvetljenskih časov je prešla skozi različna obdobja, menjala stanovalce in načine uporabe ter ob vseh spremembah na različnih ravneh in iz različnih faz ohranila tudi nekaj kontinuitete.