Iz kioskov le tradicionalne slovenske jedi

Iz kioskov, ki stojijo na občinskih površinah, lahko gostinci prodajajo le slovenske tradicionalne jedi. Prav tako je prepovedana prodaja hrane in pijače s premičnih stojnic, kot so denimo vozički in tricikli. Izjema so praženi mandlji in pečena ali kuhana koruza.