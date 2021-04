Ker se v vrtce in šole znova vračajo otroci, bo promet zgoščen, na cestah pa veliko pešcev in kolesarjev. Kar od voznika terja stalno pozornost in predvidevanje, še posebno ob šolskih poteh, v okolici vrtcev in šol. Agencija za varnost prometa (AVP) in policija zato pozivata k veliki previdnosti, saj je za nastanek nesreče dovolj že pogled na mobilni telefon.

Letos (do 3. aprila) je po začasnih podatkih v 2918 prometnih nesrečah življenje izgubilo 15 ljudi (lani v 3805 nesrečah 16). Sto je bilo hudo poškodovanih (lani 103), 806 lažje (1209). Za največ smrtnih žrtev, pet, je bila usodna prehitra vožnja. Vozniki naj poskrbijo, da bodo vsi potniki pripeti, obvezna je uporaba zadrževalnih sistemov pri otrocih na vsaki, tudi najkrajši poti. Skrb vzbujajoče je, da je v prvih treh letošnjih mesecih policija ugotovila skoraj 1700 kršitev, povezanih z neuporabo teh sistemov pri otrocih.

AVP in policija pozivata vse, naj dosledno spoštujejo pravila, razmere na cestah in naj se tja podajo le trezni. Zaradi alkohola sta letos umrla že dva človeka. Trenutno je statistika najbolj črna med pešci. Udeleženi so bili v 103 nesrečah, v osmih odstotkih so bili zanje krivi sami. Umrlo jih je pet, 20 je bilo hudo, 72 pa lažje poškodovanih. V enakem obdobju lani sta umrla dva pešca. Izmed vseh ranljivih skupin prometnih udeležencev je bilo letos največ nesreč med kolesarji, kar 157. Eden je umrl, 26 jih je bilo hudo, 99 pa lažje poškodovanih. Skoraj dve tretjini nesreč so povzročili sami.