Aljoša Krošlin Grlj, direktor in ustanovitelj skupine Ikono: Italija me je okužila s svojo estetiko

Aljoša Krošlin Grlj je ustanovitelj skupine Ikono, podjetja, ki skrbi za personalizirana korporativna oblačila in dodatke. Dobesedno od začetka do konca: pri Ikonu izdelke zasnujejo, zrišejo, ukrojijo, zanje izberejo materiale, jih izdelajo in dostavijo; lahko pa jih pomagajo tudi tržiti in celo promovirati. Gre za pravi posel, bi lahko rekli, čeprav Aljoša, s katerim smo se prejšnji teden pogovarjali, ni človek, ki bi iskal smisel življenja v materialnih stvareh, saj na denar, kot pravi, nikoli ni gledal kot na nekaj, kar ga osreči. »Gre zgolj za sredstvo, ki omogoča osnovno preživetje. Izpolnjuje me to, da iz dneva v dan rastem tako profesionalno kot osebno, da imam ob sebi družino in prijatelje, ki me sprejemajo takšnega, kakršen sem, in da se lahko poklicno udejstvujem v tem, kar me notranje izpolnjuje,« je prepričan.