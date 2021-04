V prvem krogu volitev 7. februarja je med 16 kandidati slavil Arauz s 37,72 odstotka glasov, Lasso je bil drugi s 19,74 odstotka, Perez pa je bil tretji z le 0,35 odstotka manj glasov. Več anket danes napoveduje zmago Arauzu, ena zadnjih pa zelo tesen izid. Novoizvoljeni predsednik bo nasledil nepriljubljenega predsednika države Lenina Morena, ki se s položaja poslavlja 24. maja, za drugi mandat pa se ni potegoval.

Vrnitev levice ali utrditev desne usmeritve

Arauz, v ZDA šolani ekonomist, je blizu bivšemu socialističnemu predsedniku Rafaelu Correi, ki ima še vedno vpliv v državi, čeprav živi v izgnanstvu v Belgiji in je bil v odsotnosti obsojen zaradi korupcije. V primeru zmage bo Arauz s 36 leti postal najmlajši predsednik države v Latinski Ameriki. Že pri 26 letih je bil sicer v času predsednika Corree na čelu ekvadorske centralne banke.

Pred volitvami je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da bo v primeru zmage skušal doseči nov dogovor z Mednarodnim denarnim skladom glede dolga v višini 6,5 milijarde ameriških dolarjev. Dejal je tudi, da bodo pred sodiščem odgovarjali tisti, ki so krivi za slabo upravljanje epidemije covida-19, pri čemer je dal jasno vedeti, da za slabo upravljanje krivi sedanjega predsednika Morena.

Bivši bančnik Guillermo Lasso se za predsedniški položaj poteguje že tretjič. V Ekvadorju si je zaradi tega prislužil sloves večnega kandidata. 65-letnik je član organizacije Opus Dei in je velik nasprotnik umetne prekinitve nosečnosti in pravice do posvojitev za LGBT osebe. V pogovoru za AFP je pred drugim krogom volitev izrazil pripravljenost na premislek o teh vprašanjih in na sodelovanje z vsemi. Zavzema se tudi za nadaljnje črpanje nafte in rudarstvo, čemur zaradi uničenja šestine amazonske džungle v državi nasprotujejo staroselci, ki predstavljajo sedem odstotkov prebivalcev. V središče kampanje je ta zagovornik svobodne trgovine postavil promocijo vlaganj za pridobitev novih delovnih mest. V primeru zmage bo imel v parlamentu močno opozicijo, saj je Arauzova stranka Unes največja parlamentarna stranka v novem sklicu parlamenta po volitvah 7. februarja. To bo po ocenah poznavalcev onemogočilo reforme.

V igri sta torej dva politična in gospodarska modela - vrnitev levice ali utrditev desne usmeritve, ki jo je začel Moreno. Ta je poskušal z liberalnejšo gospodarsko politiko ter strogimi varčevalnimi ukrepi sanirati državni proračun ter vzpodbuditi gospodarsko rast, a se je ta z nafto bogata država namesto tega zaradi recesije in pandemije covida-19 znašla v še večji revščini in brezposelnosti.