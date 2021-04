V 33-milijonskem Peruju bodo danes potekale predsedniške volitve. Po anketi Ipsosa z desetimi odstotki podpore vodi desnosredinski kandidat Yonhy Lescano, a tesno, saj je le štiri odstotne točke kandidatom, ki je uvrščen na sedmo mesto. 62-letni odvetnik Lescano predstavlja najstarejšo stranko v državi Accion Popular (Ljudska akcija), ki v štirih desetletjih še ni zmagala na predsedniških volitvah.

Na drugem in tretjem mestu sta z devetimi odstotki podpore levo usmerjena antropologinja Veronika Mendoza in konservativni ekonomist Hernando de Soto. Sledita Forsyth in Keiko Fujimori, hčerka nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija, ki jo preiskujejo zaradi korupcije, z osmimi odstotki podpore.

Anketa Inštituta za perujske študije Fujimorijevi in de Sotu napoveduje največ, 9,8-odstotno podporo. Sledi jima skrajno konservativen Rafael Lopez Aliaga z 8,4 odstotka glasov, nato Lescano z 8,2 odstotka glasov ter Mendoza s 7,3 odstotka. Skoraj tretjina vprašanih je dejala, da ne vedo, za koga bodo glasovali.

Novi predsednik bo že peti v treh letih Zaradi negotovosti so trgi zaskrbljeni. Peru je v recesiji od lanskega drugega četrtletja, potem ko so zaradi epidemije za več kot sto dni zaprli podjetja in državo. Zaprtje je tudi ohromilo turizem, od katerega je gospodarstvo močno odvisno. Potem ko je gospodarstvo države leta raslo nad povprečjem v regiji, se je lani skrčilo za več kot enajst odstotkov, kar je bilo najslabše v treh desetletjih. Štirje milijoni ljudi so izgubili službe, pet milijonov pa jih je padlo v revščino, skupno že tretjina prebivalcev. Novi predsednik bo že peti v treh letih. Na položaju bo nasledil začasnega predsednika Francisca Sagastija, ki so ga imenovali novembra lani, potem ko so odstopili trije predsedniki v nekaj dneh med protesti, ki so zahtevali dve življenju, več sto ljudi pa je bilo ranjenih. Prvi izidi bodo znani ponoči. Volivci bodo danes volili tudi poslance v 130-članski enodomni parlament.