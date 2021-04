Iranski parlament je kazensko ovadil predsednika države Hasana Rohanija, ker da ne želi podpisati sprejetih zakonov. Po poročanju iranske tiskovne agencije Fars je za ovadbo Rohanija glasovalo 190 od 235 poslancev. Podrobnosti in ozadja odločitve parlamenta niso navedli, povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Opazovalci sicer opozarjajo, da je do glasovanja v parlamentu prišlo sredi pogajanj o vrnitvi ZDA v iranski jedrski sporazum, ki bo zahteval kompromis med stališči tako ZDA kot Irana. Rohani, čeprav ostaja trd v svojih stališčih, kaže pripravljenost na to, da bi Iran znova začel polno spoštovati določila omenjenega sporazuma, če bi ga znova začele spoštovati tudi ZDA pod vodstvom Joeja Bidna in odpravile sankcije.

Po drugi strani so radikalci in konservativci v iranskem parlamentu, kjer so februarja lani prevzeli večino, bolj naklonjeni odpravi tega sporazuma in »osamosvojitvi« Irana na področju izkoriščanja jedrske energije. Sprejeli so tudi nekaj zakonov na tem področju, ki pa jih Rohani potem ni hotel podpisati, ker da bi škodili zunanjepolitičnim interesom države.