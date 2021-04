Pandemija covida-19 v Indiji dobiva nov zagon. Če so v soboto poročali o novem žalostnem rekordu 145.384 novih primerov okužb v enem dnevu, so jih dan kasneje namerili še za okoli 7000 več. Prav tako je padel rekord v številu zabeleženih smrti zaradi covida-19. Danes so jih zabeležili 839, medtem ko so v soboto poročali o 794 smrtnih primerih. To je bilo sicer najvišje število smrtnih žrtev covida-19 v zadnjih petih mesecih. Skupno so v tej državi z okoli 1,3 milijarde prebivalcev potrdili nekaj manj kot 170.000 smrti zaradi covida-19. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da je dejansko število verjetno precej višje.

V več zveznih državah, pa tudi v prestolnici New Delhi, so morali znova uvesti omejevalne ukrepe, med drugim prepovedi izhodov ponoči, zaprli so šole, kulturne ustanove in tudi gostinske lokale. Najhuje je prizadeta zvezna država Maharashtra.

Da bi se širjenje okužb umirilo, je indijska vlada danes zagnala štiridnevni “festival cepljenja”, ki naj bi močno pospešil proces množičnega cepljenja v državi. K temu je oblasti v zveznih državah pozval tudi indijski premier Narendra Modi. Doslej so v Indiji izvedli že več kot sto milijonov cepljenj, večinoma zdravstvenih delavcev, pa tudi starejših od 45 let. Vendar pa se v več zveznih državah soočajo s pomanjkanjem cepiv.