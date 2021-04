V trčenju dveh osebnih vozil, do katerega je v soboto nekaj pred 19.30 prišlo na cesti Črnomelj - Vranoviči pri Črnomlju, je bilo poškodovanih šest oseb. Osebni vozili sta po trčenju zapeljali s cestišča, eno od vozil se je prevrnilo in pristalo na strehi.

Poleg reševalcev so posredovali tudi tamkajšnji prostovoljni gasilci. Ti so s tehničnim posegom iz vozila rešili dve osebi in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanih, še navaja center za obveščanje.