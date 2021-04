Četudi se različne regije po epidemioloških kazalnikih trenutno nahajajo v različnih fazah, država pa je na meji med oranžno in rdečo, je po ocenah predstavnikov svetovalne skupine in vladne skupine najprimerneje, da od ponedeljka v celotni državi velja rdeča faza ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Prihodnji teden pa bodo ukrepe opredeljevali glede na fazo po regijah, je v petek povedal minister za zdravje Janez Poklukar.

V soboto je začela veljati sprememba glede nošenja mask, ki so še vedno obvezne v zaprtih prostorih, na prostem pa le takrat, ko ni moč zagotoviti razdalje najmanj 1,5 metra. S spremenjenim semaforjem ukrepov pa je spremenjena tudi rdeča faza, ki bo nastopila v ponedeljek. Tako ne bo več nočne omejitve gibanja, bo pa še vedno veljala omejitev zbiranja ljudi in z nekaterimi izjemami omejitev prehajanja med statističnimi regijami.

Jutri se znova odpirajo šole, trgovine...

S ponedeljkom se odpirajo trgovine, servisne storitve, muzeji, knjižnice in galerije, prav tako pa tudi cerkve z omejenim številom oseb pri verskih obredih. Odprli se bodo šole in vrtci, srednje šole po modelu C. Predvideni so izpiti in seminarji na fakultetah do 10 ljudi ter individualni pouk v glasbenih šolah in izvedba baleta ter sodobnega plesa. Dovoljeni bodo treningi in tekmovanja za kadete in mladince ter brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do 10 ljudi na priporočeni razdalji.

Poklukar je v petek ocenil, da je bilo začasno zaprtje države nujno in uspešno, saj bi sicer bili zdaj v črni fazi. Vlada se je na predlog stroke za začasno zaprtje države med 1. in 11. aprilom odločila 28. marca.