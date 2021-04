Jaklitcheva je v svojem govoru opozorila, da je letošnje leto za vse Slovence pomembno leto, saj obeležujemo 30. obletnico samostojne in neodvisne Slovenije, k čemur so, kot je dejala, pomembno prispevali tudi rojaki po vsem svetu, tudi na Švedskem. »Slovenci, ki živite zunaj naše domovine, ste že od nekdaj pomemben del narodnega telesa, tudi zato skrb za ohranjanje slovenske kulturne identitete med vami, našimi rojaki v tujini in v zamejstvu, sodi med temeljne dolžnosti Slovenije,« je dejala ter izpostavila, da lahko vedno računajo na podporo urada.

Ministrica je izrazila veselje, da Slovenska Zveza na Švedskem združuje rojake in tako pomembno prispeva k ohranjanja slovenstva v tej skandinavski državi, poleg tega pa ima tudi povezovalno vlogo med Slovenijo in Švedsko, ki je med skandinavskimi državami najpomembnejša slovenska partnerica.

Današnjega virtualnega občnega zbora so se udeležili tudi slovenski veleposlanik v Skandinaviji Edvin Skrt, častni konzul Republike Slovenije na Švedskem Dario Križ ter predstavniki slovenskih društev, ki delujejo po vsej Švedski. Sicer pa se je, tako kot drugod, zaradi epidemije tudi na Švedskem društveno življenje praktično ustavilo, odpadle so številne tradicionalne prireditve, med drugim romanje in srečanje slovenskih rojakov v Vadsteni, na letošnje leto pa je bilo prestavljeno tudi praznovanje 50. obletnice slovenskega društva Simon Gregorčič, ki deluje v Köpingu. Ne glede na to upajo, da bo vsaj druga polovica letošnjega leta prinesla možnost ponovnega druženja, ki ga, še posebej starejši člani, zelo pogrešajo.

Na Švedskem živi med 3000 in 5500, po nekaterih ocenah celo 7000, Slovencev, ki se združujejo v številna slovenska društva in tako ohranjajo kulturo, jezik in slovensko identiteto.