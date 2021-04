V Strasbourgu so že v prvem polčasu Parižani trikrat zadeli, in sicer Kylian Mbappe v 16., Pablo Sarabia v 27. in Moise Kean po Mbappejevi podaji v 45. minuti. Dion Sahi je v 63. minuti zmanjšal zaostanek domače ekipe, ki pa se je v 79. minuti spet povečal, ko je Leandro Paredes zadel s prostega strela z 20 metrov za končnih 4:1.

Vodilni Lille je včeraj slavil pomembno gostujočo zmago z 2:0 proti Metzu in začasno na prvem mestu povišal prednost pred zasledovalci. Varovanci Christopha Galtierja imajo na vrhu razpredelnice 69 točk. Tri manj jih ima zdaj Paris Saint-Germain, tretje mesto zaseda Monaco z 62, četrto pa Lyon z 61 točkami. V nedeljo bo slednji gostil moštvo Angersa, ekipa iz kneževine pa zadnjeuvrščeni Dijon.