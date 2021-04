Največji delež vprašanih, ki so naklonjeni novemu obrazu, je iz osrednjeslovenske regije, 79 odstotkov jih je iz bazena podpornikov LMŠ. To pa ne velja za SDS, katere podporniki v 56 odstotkih menijo, da novih obrazov v političnem prostoru ne potrebujemo, kaže anketa, ki jo je Mediana naredila med 6. in 8. aprilom na vzorcu 705 vprašanih.

Nekdanjo predsednico DeSUS Aleksandro Pivec, ki je ustanovila Našo deželo, bi zagotovo ali verjetno volilo 23 odstotkov vprašanih. Enak delež bi svoj glas zaupal Igorju Zorčiču in Janji Sluga, ki sta zapustila SMC. Največjo prepoznavnost in največjo verjetnost, da bi jo volili, ima nekdanja predsednica NSi in evropska poslanka Ljudmila Novak. Predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela in nekdanjega okoljskega ministra Jureta Lebna, ki ustanavlja novo stranko z zelenim pridihom, bi volilo 15 oziroma 16 odstotkov vprašanih.