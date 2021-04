Vreme: Na zahodu pretežno oblačno, drugod sončno

Danes bo v zahodni in deloma v osrednji Sloveniji pretežno oblačno in povečini suho. Drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija.