Vojaške salve se bodo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP začele opoldne po lokalnem času (ob 13. uri po srednjeevropskem času). Vojaki bodo izstrelili 41 nabojev, in sicer naboj na minuto, v različnih mestih, med drugim v Londonu, Edinburghu, Cardiffu in Belfastu, pa tudi v Gibraltarju in z vojaških ladij britanske kraljeve mornarice na morju.

Vodstvo angleške nogometne zveze je priporočilo športnikom nošenje črnega traku na roki in minuto molka pred tekmami ta konec tedna. Z dvema minutama molka se bodo vojvodi edinburškemu poklonili pred današnjo slovito konjsko dirko Grand National.

Britanske televizijske postaje so svoje programe prilagodile posebnim prispevkom, ki prikazujejo življenje princa. Pregovorno razdeljeni britanski tisk pa je v današnjih izdajah neobičajno enoten v izpostavljanju stalne prinčeve podpore kraljici.

V palači Westminster, kjer se je par leta 1947 poročil, je v petek zadonelo iz zvonika 99-krat, enkrat za vsako leto Philipovega življenja.