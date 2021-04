Uvodoma ni bilo poročil o žrtvah, pepel pa je padel tudi na vasi nedaleč od vulkana, ki je nazadnje izbruhnil aprila 1979, pred tem pa leta 1902. Takrat je umrlo približno 1600 ljudi.

Na izbruh vulkana so bili tokrat pripravljeni, saj je bil ukaz za evakuacijo približno 16.000 ljudi, ki živijo v rdečem območju blizu vulkana, izdan že v četrtek.

Evakuirane sprejemajo St. Lucia, Grenada, Barbados in Antigua, za okoli 2000 ljudi pa so poskrbeli v zavetiščih otoka St. Vincent, ki je del države St. Vincent in Grenadini s približno 100.000 prebivalci.

Vzhodni Karibi imajo 19 aktivnih vulkanov, od tega jih je 17 na 11 otokih, dva pa sta pod morjem blizu otoka Grenada.