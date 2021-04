Do 4. aprila je bilo v Sloveniji najmanj 276.000 ljudi cepljenih s cepivom Pfizerja, prejeli so 2331 prijav neželenih učinkov, je sporočil NIJZ. Med prejetimi prijavami jih je 32 vsebovalo neželene dogodke. Dvanajst starejših oseb s številnimi kroničnimi obolenji je po cepljenju umrlo. V prvem primeru je na dan cepljenja prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja, ugotovili so srčni infarkt, naslednji dan je oseba umrla. V drugem primeru je 12 dni po cepljenju umrla oseba s hudim kroničnim obolenjem srca. V tretjem primeru je bila oseba cepljena med inkubacijo okužbe z novim koronavirusom in je zato zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. V četrtem primeru je oseba umrla osem dni po cepljenju zaradi srčnega infarkta ob okužbi nejasnega izvora. Komisija pri ministrstvu za zdravje je po obravnavi teh štirih primerov sklenila, da je povezava s cepljenjem malo verjetna, preostale primere še preiskuje.

Obravnavala je tudi štiri prijave resnih neželenih dogodkov po cepljenju s Pfizerjevim cepivom. Osebe so morali hospitalizirati zaradi kolapsa nekaj ur po cepljenju zaradi prebolevanja covida-19, prehodne možganske kapi, prsne bolečine, levkemije oziroma limfoma. Tudi v teh primerih je bila povezava s cepljenjem malo verjetna. Hospitalizacija je bila po cepljenju potrebna tudi zaradi alergične reakcije, anafilaksije, venske tromboze, pljučne embolije, možganske kapi, infarkta, hudega glavobola in še nekaterih drugih razlogov. Za te primere še zbirajo podatke.

S cepivom AstraZenece so cepili najmanj 90.000 ljudi, dobili so 1441 prijav neželenih učinkov po cepljenju. 16 ali 1,1 odstotka je bilo resnih. Dve osebi s kroničnimi obolenji sta umrli v dneh po cepljenju, v enem primeru je šlo za osebo z napredovalim malignim obolenjem v paliativni obravnavi. Drugi primer še preiskujejo. V enem primeru je bila potrebna hospitalizacija zaradi bolečine v prsih in občutka težkega dihanja. Povezava s cepljenjem naj bi bila malo verjetna. Prejeli se tudi prijave neželenih dogodkov v časovni povezavi s cepljenjem, zaradi katerih je bila potrebna hospitalizacija, kot so alergična reakcija, infarkt, parestezije in izguba moči v okončinah, povišana telesna temperatura z alergično reakcijo, motnje srčnega ritma, venska tromboza, pljučna embolija. Podatke še zbirajo.

S cepivom Moderne so doslej cepili najmanj 38.000 oseb, prejeli so 44 prijav neželenih učinkov, ena prijava (2,3 odstotka) je bila resna. Starejša oseba je bila cepljena v inkubacijskem obdobju okužbe z novim koronavirusom, zato je zbolela za pljučnico, zaradi katere je umrla. Primer še preiskujejo.