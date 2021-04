Redni del košarkarske lige ABA se vztrajno bliža koncu, zadnje tekme pa bodo zelo stresne za oba slovenska predstavnika. Cedevita Olimpija se bojuje za mesto v polfinalu in jo v 25. krogu proti Mornarju čaka morda celo odločilna tekma jadranske sezone. Krka se na drugi strani želi na vsak način izogniti predzadnjemu mestu, ki pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek z drugo ekipo 2. lige ABA. A Novomeščane tokrat čaka misija nemogoče, saj jim v goste prihaja izjemna Budućnost.

Črnogorsko moštvo je nazadnje svojo moč pokazalo v četrtek zvečer, ko je na kolena spravilo Olimpijo in ji tako zadalo boleč poraz. Ljubljančani bi z zmago naredili ogromen korak k polfinalu, tako pa si morajo kožo reševati proti Mornarju v Baru, kjer jih čaka vse prej kot lahka naloga. Trener tokratnih nasprotnikov zmajev Mihailo Pavićević je po porazu proti FMP navidezno že vrgel puško v koruzo, ko je dejal, da je njihovih upov na uvrstitev v polfinale konec in da bo od zdaj naprej priložnost ponudil mladim igralcem. Bržkone je besede izrekel v afektu oziroma želel z njimi nekoliko predramiti igralce, ki v zadnjem obdobju ne kažejo dobrih predstav.

Dejstvo namreč je, da bi Mornar z uspehom proti Olimpiji ujel Ljubljančane in bi bil zaradi zmag na medsebojnih obračunih v prednosti. Moštvo iz Bara do konca potem čakata še obračuna z Budućnostjo in Igokeo, medtem ko se bo Olimpija dvakrat udarila s Crveno zvezdo, pa še s Cibono in Mego. Poraz tako zmaje postavlja v izredno neugodno situacijo, zmaga pa bi jim izjemno dvignila možnost za polfinale, še zlasti če bi zmagali za več kot pet točk, kolikor je znašala prednost Mornarja na prvi tekmi.

»Prihaja zelo pomembna tekma za obe moštvi. Mornar je nadarjena ekipa z veliko kakovostnimi igralci. Igrati bomo moralo eno najboljših tekem sezone, če bomo želeli priti do uspeha. Ključ vidim v obrambi,« meni trener Olimpije Jurica Golemac.

Proti Budućnosti se Krka zagotovo vnaprej ne bo predala, a je kakovostna razlika med moštvoma velika. Ob tem se Podgoričani krčevito borijo za prvo mesto po rednem delu, kar pomeni, da ne bodo popuščali. Novomeščani bi za presenečenje potrebovali popolno tekmo, a je bolj realno, da bodo priložnosti do konca rednega dela iskali proti Splitu in FMP. »Od igralcev pričakujem, da bodo odločni, hrabri in pametni. Tekmo s Partizanom smo analizirali, zato želim, da ne ponavljamo istih napak, predvsem kar zadeva izgubljene žoge. Budućnost je odlično pokrita na vseh igralnih položajih. Od igralcev zahtevam, da dajo od sebe vse, potem pa bomo videli, kaj nam lahko to prinese,« pravi trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 25. krog, jutri ob 17. uri: Cibona – Zadar, nedelja ob 12. uri: Mega – FMP, ob 13. uri: Krka – Budućnost, ob 17. uri: Crvena zvezda – Igokea, ob 21. uri: Mornar – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Split – Borac.