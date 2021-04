Na številnih ulicah, dvoriščih in v domovanjih po vsej Sloveniji te dni otroci osnovnih šol preskakujejo kolebnico. »Včeraj sem postavil rekord. Kar 504-krat sem preskočil kolebnico. In štejem že sam,« nam je ponosno povedal šestletni Lovro, ki prizna, da je bilo prvi dan težko. »Veliko hitreje kot danes sem se zadihal. Ampak vsak dan je bilo lažje in tudi poskokov je bilo vedno več. Skačem pa z obema nogama hkrati, dobro mi gre tudi po eni nogi,« je še povedal prvošolec, ki po sledi očeta pridno trenira karate. Skupaj z očetom Borom Dereanijem, športnim pedagogom na ljubljanski osnovni šoli Savsko naselje, ki je tudi pobudnik akcije Skoči s kolebnico, preskoči covid, bo Lovro do vključno nedelje še naprej skakal in še naprej štel skoke čez kolebnico.

Otroke motivirajo k večji športni aktivnosti

Prav športni pedagogi na omenjeni šoli so zagnali vseslovensko pobudo, s katero želijo spodbuditi gibanje otrok. Kot je povedal učitelj športne vzgoje Dereani, so si za cilj postavili v enajstih dneh zbrati en poskok za vsakega prebivalca Slovenije. »Ob vnovičnem delu na daljavo smo se športni pedagogi vprašali, kaj ponuditi otrokom, da bi jih usmerili k večji telesni aktivnosti. Prav pomanjkanje motivacije med otroki je bila ena od pogostih tem, o katerih smo športni pedagogi, povezani preko socialnega omrežja facebook, delili mnenja tudi po tem, ko so se otroci po zadnjem zaprtju vrnili v šole,« je povedal Dereani in dodal, da je bilo najtežje najti zgodbo, s katero bodo otroke prepričali in jih tudi motivirali. S kolegom iz šole, Janom Stankom Černetom, sta prišla na idejo, da bi s preskakovanjem kolebnice povezala učence vseh slovenskih osnovnih šol. »Kolebnica je enostaven športni rekvizit. Skoraj vsak jo ima doma, prav tako ne stane veliko denarja. Res pa je tudi, da dopušča veliko improvizacije, otroci jo lahko izdelajo sami iz starih majic ali pa enostavno uporabijo malo večji pulover,« je povedal sogovornik in dodal, da je izvajanje skokov lahko tudi zabavno, ko osvojiš nekaj trikov.

V nekaj dneh je bila tudi s pomočjo programerja Jerneja Oblaka postavljena spletna stran www.kdorneskacenislovenc.si, ki so jo pozdravili tudi ostali športni pedagogi. »Začeli smo 1. aprila, ko smo ponovno ostali doma. Učitelji smo otrokom predstavili akcijo in se dogovorili, da bodo skoke šteli in nam podatke tudi sproti pošiljali. Zdaj je naloga vsakega učitelja, da podatke učencev zbira in jih pošilja na domeno, kjer se skoki beležijo in seštevajo,« je razložil sogovornik in dodal, da so si kot cilj zadali zbrati 2.111.641 poskokov, kolikor je po uradni evidenci prebivalcev Slovenije, v enajstih dneh. Seveda se mu je zdela na začetku številka realna in tudi dosegljiva. »Trenutno je v projekt vključenih dobrih sto slovenskih osnovnih šol. In če tisoč otrok, to sta dve povprečni osnovni šoli, naredi vsaj dvesto poskokov na dan, ne bi smelo biti problem zbrati teh dva milijona poskokov,« je bil prepričan Dereani. »Pa ne gre tako hitro,« je iskreno dodal.