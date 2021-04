Občina bo namreč v sklopu projekta Počakaj na bus uredila obstoječe parkirišče pri Domu Pristava in avtobusno postajališče v Javorniškem Rovtu. Vrednost projekta znaša 81.850 evrov z vključenim DDV, od tega bo evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja primaknil do 50.513 evrov. »Pridobili bomo približno 35 urejenih parkirnih mest. Urejeno parkirišče predstavlja vstopno točko na območje Javorniškega Rovta za pohodnike, kolesarje in druge obiskovalce, obenem pa bomo z ureditvijo parkirišča in postajališča omejili obremenjevanje širšega območja z motornim prometom ter pospešili uporabo javnega prevoza in trajnostne mobilnosti,« je namen projekta pojasnil župan Blaž Račič. Dela, ki jih bo izvedla Gorenjska gradbena družba, bodo končana v dveh mesecih, so še dodali na občini.