24. februarja letos je požar v večernih urah zajel Mozirsko kočo na Golteh in jo uničil v celoti. Veljala je za eno najstarejših koč pri nas, nedavno je bila tudi prenovljena. Bila je v lasti planinskega društva Mozirje, katerega člani so se po požaru in po odhodu kriminalistov pospešeno lotili čiščenja pogorišča in zbiranja denarja, tudi prostovoljnih prispevkov, za gradnjo novega doma. Kriminalistična preiskava še ni zaključena, iz celjske policijske uprave pa sporočajo, da dosedanje ugotovitve ne kažejo na kaznivo dejanje, medtem ko določene preiskave vzroka požara še potekajo.

Predsednik mozirskega planinskega društva Boštjan Goličnik je povedal, da upravni odbor društva pravkar potrjuje idejne osnutke novega doma, odzivi domačinov pa da kažejo, da si prebivalci celotne Zgornje Savinjske doline želijo, da bi Mozirska koča čim prej ponovno zaživela. Z različnimi dobrodelnimi akcijami so doslej zbrali dobrih 35.000 evrov. Računajo, da bo investicija v nov dom znašala okoli 600.000 evrov.

Na Okrešlju že raste nova koča

21. oktobra 2017 je do tal pogorel prenovljeni Kocbekov dom na vrhu Korošice. Celjski kriminalisti so po končani kriminalistični preiskavi kazensko ovadili poljsko državljanko zaradi povzročitve splošne nevarnosti. Planinski dom je namreč pogorel zaradi napake Poljakinje, ki je v planinski sobi želela pogreti vodo, a je po pomoti pristavila petrolej. Mislila je namreč, da je v plastenki voda. Idejne zasnove za novo kočo so že narejene, projekt gradnje novega doma pa je zastal vsaj do prihodnjega leta, ker so se v celjskem planinskem društvu odločili, da dajo prednost gradnji planinskega doma na Okrešlju, ki jim je pogorel do tal dve leti kasneje, 6. novembra 2019.

Dom, ki so ga prav tako obnovili le nekaj mesecev pred tem, so ognjeni zublji uničili zaradi napake na električni napeljavi. Aktivnosti za nov dom pa so stekle ekspresno. Sredi septembra lani je bil položen temeljni kamen za nov Frischaufov dom. Zidani del objekta je že zgrajen, ko bo sneg skopnel (trenutno je na Okrešlju še meter in pol snega), pa se bodo lotili gradnje lesenega dela. Nov dom naj bi odprli poleti prihodnje leto. Investicija bo stala približno 1,1 milijona evrov.