V naslednjih dvajsetih letih je na svetu mogoče pričakovati naraščanje razkoraka med revnimi in bogatimi, posledice podnebnih sprememb, ki jih bodo najbolj čutile revnejše države, a tudi Evropa z divjanjem orkanov in dvigom temperature, na mednarodnem odru pa ne bo enega dominantnega igralca, pač pa bo več držav ali zavezništev tekmovalo za vpliv in doseganje (ožjih) ciljev, navajajo obveščevalci v poročilu z naslovom Globalni trendi 2040: bolj tekmovalen svet.

Poročilo napoveduje še večjo tekmovalnost zahoda in Kitajske zaradi spremenjenih razmerij v vojaški moči, naraščajočega razhajanja o modelu vladanja in drugih dejavnikov. Položaj v svetu bo bolj negotov, multilateralizem pa oslabljen, piše v poročilu, ki ga na štiri leta objavlja Nacionalni svet za obveščevalno dejavnost (NIC) in je sedmo po vrsti.

Pet scenarijev Med najbolj gotovimi trendi je demografski z globalno upočasnitvijo rasti prebivalstva ter staranjem zlasti v Evropi in vzhodni Aziji, kar bo motilo gospodarsko rast. Znotraj držav je pričakovati naraščanje nesoglasij o ekonomskih, kulturnih in političnih temah. Znaten del svetovne populacije bo vse manj verjel, da institucije in vlade naslavljajo potrebe ljudi. Poročilo so pripravili analitiki obveščevalnih služb. Kar tam piše, seveda ni gotovo, ampak temelji na aktualnih trendih, tudi pandemiji, ki je prinesla »največjo globalno motnjo po drugi svetovni vojni«, posledice pa se bodo vlekle v prihodnost. Za leto 2040 so pripravili pet mogočih scenarijev, kako bi lahko bil videti svet. Najbolj optimističen govori o renesansi demokracij, ki bi preko razvoja znanosti in tehnologije ter tudi zmage nad covidom-19 poskrbele za ekonomski razcvet ter tako umirile notranje napetosti in se zoperstavile globalnim tekmecem. Najbolj pesimističen je scenarij tragedije in mobilizacije, po katerem bi hude posledice podnebnih sprememb v prihodnjem desetletju zmotile globalno oskrbo s hrano in povzročile lakoto, protesti bi odnašali vlade in vladarje, vajeti pa bi nato v roke prevzela mlajša generacija. Nastala bi nova organizacija Človeški varnostni svet, pogoj za članstvo bi bili preverljivi ukrepi za krepitev zdravja, varnosti in prehranske oskrbe. Zlasti z nafto bogate države bi spremembe zavračale.