Priznana revija sicer vsako leto pripravi listo trideseterice v različnih panogah, kot so umetnost, kultura, zabavna industrija, finance, proizvodnja, marketing, mediji, trgovina, znanost in tehnologija. Pogačar je v deljeni kategoriji športa in računalništva postal sploh prvi kolesar, ki se je v treh letih znašel na športnem seznamu.

Ob imenu 22-letnega člana ekipe UAE Team Emirates so zapisali, da je postal najmlajši zmagovalec največje dirke na svetu, Tour de France, po letu 1904 in ga postavili ob bok Belgijcu Eddyju Merckxu, ki je pri 22 letih prav tako na Touru osvojil rumeno majico vodilnega ter ob tem še majici za najboljšega mladega kolesarja ter najboljšega hribolazca. Po letu 1983 pa se je z zmago na debiju pridružil Francozu Laurentu Fignonu.

Od znanih športnikov so na seznamu med drugimi tudi angleški nogometaš Marcus Rashford, tenisača Avstrijec Dominic Thiem in Rus Danil Medvedjev, švedska plavalka Sarah Sjöström, španski golfist Jon Rahm, norveška rokometašica Stine Oftedal, angleški ragbist Maro Itoje, nogometašici, Danka Pernille Harder in Angležinja Lucy Bronze.

Poleg Pogačarja se je na posebnem, tako imenovanem častnem seznamu, znašel tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je bil del trideseterice že lani.

Dvaindvajsetletni Dončić je častni član športne panoge postal po dominantnih predstavah v prvih dveh sezonah lige NBA, omenili pa so tudi, da je kot drugi na večni lestvici po številu trojnih dvojčkov pred 23. rojstnim dnem že prehitel Magica Johnsona in LeBrona Jamesa.

Ob zvezdniku Dallas Mavericks sta na posebni listi še norveška nogometašica Ada Hegerberg ter zvezdnik računalniških iger Nicolai Reedtz.