Stave: Prerokovalka iz kave

V času covida so usluge trafik postale okrnjene kot tudi nezanesljive. V resno popoldne zavleče še redko katera, zato je z neposrednim vplačevanjem stav treba biti pravočasen, kdaj pa imeti tudi srečo, da gospa trafikantka ni pred zapiralnim časom skočila po opravkih. Ti pa z listkom, na katerem so tekme, ki se začnejo čez nekaj minut, in brez sleherne možnosti, da vplačaš pravočasno. Znajo se zgoditi tudi humorne prigode. Včeraj popoldan je bila na še delujočem kiosku prva na okencu ženska sredi petdesetih, ki ne bi presenetila s tem, da zna prerokovati iz kavne usedline. Z vnukinjama, ki sta že imeli v roki vsaka svojo liziko, ona pa se je domislila, da bi poskusila še z neko loterijo, za katero je slučajno ugledala reklamo. Torej gospa, ki je sposobna pokupiti celo trafiko, verjetno bi pa tudi v luna parku še znala potrošiti kak žeton. Širši, stabilno rasli gospod je bil drugi v vrsti. Telefoniral je in mi dal znak, da mi prepušča vrstni red, a sem pravilno prižgal cigareto. Tudi ko je že končal pogovor, gospa še ni končala z opravki. Pomolčal je še kako minuto, potem pa se je vendarle zgodilo pričakovano. Mali dogodek, v katerem ni razočaral z izborom besed: »Šefica, a lahko pohitite, ženi sem obljubil, da pridem domov do enajstih zvečer. Ne bi prespal v trafiki.« Za pasti v vsaj blago »rolo«, kot se reče. Čeprav ni pretirano pospešil dogodka. Na drugi strani je imel vendarle izkušeno nasprotnico. Ki je, kot se je izkazalo, morala počakati vsaj še to, da se iztiska približno deset listkov, ki jih je prišla vplačat za moža, za revanš pa je pokazala še zanimanje za neki strip, ki je bil pritrjen povsem pod vrhom trafike in bi nemara trafikantka morala stopiti na lestev. A se nas je usmilila in ga ni kupila. Menda igra stave tudi ona in celo bolje kot mož, ki je večji ziheraš.