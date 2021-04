Šrilanška misica strgala krono z glave naslednici

Zdaj že nekdanja najlepša gospa Šrilanke Caroline Jurie, ki nosi tudi naslov mrs. world 2020, je na letošnji razglasitvi najlepše širilanške gospe poskrbela za škandal. Namesto da bi krono častno prepustila svoji naslednici in ji rekla kakšno spodbudno besedo, ji je krono strgala z glave. Novo gospo Šrilanke Pushpiko De Silva so ob razglasitvi za najlepšo pozdravili z aplavzom in vzkliki veselja iz občinstva, krono pa so ji na glavo položili organizatorji. A ne za dolgo. Na oder je vdrla njena predhodnica, v roke vzela mikrofon in dejala: »Imam majhno željo. Kar zadeva prireditev Mrs. World, velja pravilo, da moraš biti poročen, ne pa ločen. Zato sem storila prvi korak, ko pravim, da krona pripada prvi spremljevalki.« Nato se je obrnila k šokirani Pushpiki De Silva, ji z glave vzela krono in jo položila na glavo prve spremljevalke.