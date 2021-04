Kisla izkušnja za Kristino Mandarino

Kristina Penava, bolj znana kot Kristina Mandarina, se zadnje leto bolj kot s prodajo mandarin in drugega sadja ukvarja s svojo telesno preobrazbo. »Malo sem si dala napolniti ustnice, mislim, da je to povsem normalno, in si seveda operirala prsi. Morda sem si malo popravila obrvi, pred kratkim pa sem si malo nategnila kožo na obrazu, nič pretiranega. Trudim se za čim bolj naravni videz,« je 22-letnica povedala za Dnevnik.hr. A se vse vendarle ni izteklo tako, kot bi si želela.