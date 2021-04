Pozeba: Kmetje so se borili kot Dihurjevi v Boju na požiralniku

“Prizori kurjenja in dimljenja v sadovnjakih so me spomnili na Vorančev Boj na požiralniku. Bolj ko so se Dihurjevi borili s požiralnikom, bolj jim je vse požiral,” po hudi pozebi, ki bo kmetom in kmetijskim podjetjem drastično zdesetkala pridelek, ugotavlja predsednik kmetijske zbornice Roman Žveglič.