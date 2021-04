“Kraja” avta, ki ga je sam razbil Pomurski policisti so en dan prejšnji teden okoli enajste ure zvečer na avtocesti neuspešno ustavljali voznika BMW, ki ne le da je policiste ignoriral, temveč je celo pritisnil na plin in se odpeljal v smeri Murske Sobote. Daleč ni prišel. Manj kot kilometer proč se je namreč najprej zaletel v oznake za delovišče in usmerjevalne table, pri čemer mu je odtrgalo sprednje kolo, nato zapeljal v odbojno ograjo, na koncu pa še na desno stran ceste. Razbit avto je pustil tam in pobegnil peš. Avstrijski policisti so moškega nekaj dni kasneje vrnili slovenskim kolegom. Britanski državljan je namreč tam prijavil tatvino avta (ki ga je raztreščenega pustil sredi avtoceste), Avstrijci pa so posumili, da gre za isto pobeglo osebo, o kateri so jih obvestili slovenski organi.

Nič kaj spretna tatica Slabo se je za 70-letnico končalo »razgledovanje« po tuji stanovanjski hiši v Šmartnem v Tuhinju. Gospa je morda mislila, da je hiša ob enajstih dopoldne prazna, a se je motila, saj so jo med njenim temeljitim preiskovanjem zalotile ne ena, ne dve, ampak kar tri stanovalke! Tudi nadaljnji razplet dogodkov zanjo ni bil najbolj ugoden. Kljub manevru v »napačno« smer pobega, s katerim je trojico skušala zmesti, so ji te med prerivanjem iz rok iztrgale gotovino, tako da je gospa pobegnila praznih rok. V avtu za pobeg jo je čakal 53-letni moški, ki je trojici domačink, očitno postavljenih pred vozilo, zagrozil s poškodbami. Odpeljala sta, a na svobodi nista bila dolgo, saj si je ena od oškodovank zapisala njuno registrsko tablico. Duo iz Kočevja je bil že večkrat navzkriž z zakonom.

S ponaredki po perutničke in ženske Na Hrvaškem so nedavno prijeli 43-letnika, ki je v svoji hiši v bližini Zaprešića izdeloval lažne, ponarejene kune. Specializiral se je za bankovce v vrednosti 50 in 200 kun, vsi pa so imeli enako serijsko številko. Po pritožbah trgovcev so policisti nepridipravu hitro stopili na prste. Z baje ne pretirano dobrimi ponaredki si je moškemu vendarle uspelo kupiti cigarete, pecivo in perutničke. Iz Švice prihaja podobna zgodba, le da je bil 50-letnik zaradi svojih podvigov že kaznovan s tremi leti zapora. Ta si je s ponarejenim denarjem plačeval za prav poseben, meseni užitek, saj je okoli enajst tisoč evrov zapravil za prostitutke. Denar je tiskal kar doma, bankovci niso imeli niti zaščitne oznake, nekateri pa so bili natiskani v napačno smer. Po besedah sodnika so bile njegove »umetnine« tako zelo slabe, da bi še slepec videl, da so lažne.

Golota drago stane Zaradi »razvratnega« vedenja so v Dubaju aretirali več ljudi. Na balkonu ene od stolpnic je namreč skupina deklet fotografu pozirala gola, izdali pa so jih posnetki na družbenih omrežjih radovednežev s sosednjih balkonov. Nespodobneži se bodo morali zaradi nesprejemljivega obnašanja, ki je v nasprotju z vrednotami in etiko emiratske družbe, zagovarjati na sodišču, grozita jim tako denarna kot zaporna kazen. Izkazalo se je, da je fotoseanso organiziral ukrajinski plejboj Vitalij Grečin, ki naj bi se nekoč fotografiral celo z Barackom Obamo, z nekdanjim ameriškim plejbojem pa je nekoč srkal špagete. S precej znosnejšo kaznijo pa jo bosta verjetno odnesla zaljubljenca, ki sta se prejšnji teden mesenim užitkom predajala kar sredi parka v Celovcu. Mimoidoči so poklicali policijo, ta pa je opitima razgretežema izdala globo zaradi nedostojnega vedenja v javnosti; če ne živita skupaj, pa ju čaka še kazen zaradi kršitve odloka o druženju.